Постачання систем ППО до України є нашим пріоритетом, - Пентагон

Уряд Сполучених Штатів, а також країн-союзників та партнерів опрацьовують у пріоритетному порядку можливості для забезпечення України системами протиповітряної оборони на тлі масованих ракетних ударів з боку Росії.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується протиповітряних засобів, це продовжує бути пріоритетом для уряду США, для міністерства оборони – щоби працювати тісно з українською стороною, а також нашими союзниками й партнерами, щоб забезпечити їх (Україну – ред.) додатковими засобами ППО", - зауважив представник Міноборони США.

Він зазначив, що "дуже скоро" в Україні вже будуть розгорнуті перші комплекси NASAMS, і про це оголосить українська сторона. Водночас, зауважив Райдер, Сполучені Штати продовжать вивчати можливості, як можна посилити цю підтримку України.

Паралельно, за його словами, Пентагон, а також міністр оборони США Ллойд Остін особисто продовжують контактувати із союзниками й партнерами. Метою цих переговорів є визначення, які інші оборонні можливості є наявними як на оборонних складах, так і на підприємствах у цих країнах, які можна негайно поставити Україні.

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