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Постачання систем ППО до України є нашим пріоритетом, - Пентагон

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Уряд Сполучених Штатів, а також країн-союзників та партнерів опрацьовують у пріоритетному порядку можливості для забезпечення України системами протиповітряної оборони на тлі масованих ракетних ударів з боку Росії.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із  посиланням на Укрінформ.

"Що стосується протиповітряних засобів, це продовжує бути пріоритетом для уряду США, для міністерства оборони – щоби працювати тісно з українською стороною, а також нашими союзниками й партнерами, щоб забезпечити їх (Україну – ред.) додатковими засобами ППО", - зауважив представник Міноборони США.

Він зазначив, що "дуже скоро" в Україні вже будуть розгорнуті перші комплекси NASAMS, і про це оголосить українська сторона. Водночас, зауважив Райдер, Сполучені Штати продовжать вивчати можливості, як можна посилити цю підтримку України.

Паралельно, за його словами, Пентагон, а також міністр оборони США Ллойд Остін особисто продовжують контактувати із союзниками й партнерами. Метою цих переговорів є визначення, які інші оборонні можливості є наявними як на оборонних складах, так і на підприємствах у цих країнах, які можна негайно поставити Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні системи ППО VAMPIRE на додаток до восьми NASAMS, - Пентагон

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Tommy Lee
    Отакої. А Ви бачили скільки закладається в бюджеті на "велике_крадівицтво"? Десятки мільярдів. Створення/купівля ППО? Ні, не чули...
  • 18c49ed2
    Точно? Свое ПВО от Луча" - нет, не слышали? А это сегодняшнее

    "... Україна наразі не може виготовляти власні системи протиповітряної оборони через брак коштів

    Про це сказав менеджер проєктів Державного концерну "Укроборонпром" Мартін Брест... "

    Т.е. на асфальт снова есть, а на свое ПВО нет?
  • Огусто
    Коли усе розвалять рашисти, тоді вже й напружуватись не треба буде. Ленд Ліз? Ні, не чули...
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