ЗСУ збили на Донеччині 1 вертоліт і 1 безпілотник, - Повітряні сили
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1 листопада на Донеччині було збито один ворожий гелікоптер мі-8 та один дрон оперативно-тактичного рівня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Схід" о 9-й та 12-й годині відповідно, збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня".