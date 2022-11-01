ЗСУ збили на Донеччині 1 вертоліт і 1 безпілотник, - Повітряні сили

1 листопада на Донеччині було збито один ворожий гелікоптер мі-8 та один дрон оперативно-тактичного рівня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Схід" о 9-й та 12-й годині відповідно, збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня".

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