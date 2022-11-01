Російські окупанти заявили, що будуть примусово вивозити людей із Каховського району

Окупаційна маріонеткова влада Кремля в окупованій частині Херсонської області збирається примусово відселяти людей із Каховського району.

Про це пише пропагадистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

"Для вивезення мешканців із Каховського району Херсонської області у зв'язку з високим рівнем воєнної загрози з 6 листопада будуть застосовуватися примусові заходи", - заявили окупанти.

Окупанти Херсонської області розраховують вивезти громадян із 15-кілометрової зони вздовж Дніпра за три дні.

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За словами ставленика Кремля Володимира Сальдо, до 70 тисяч мешканців планують відселити з 15-кілометрової зони біля Дніпра на Херсонщині, і процес уже розпочався.

Нагадаємо, російські окупанти залякують жителів Херсонської області заявами про те, що Україна нібито планує підірвати Каховську ГЕС, але українська влада це спростовує та наголошує, що військові РФ давно замінували греблю й можуть спровокувати затоплення регіону й масштабну екологічну катастрофу.