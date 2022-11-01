Новини

Російські окупанти заявили, що будуть примусово вивозити людей із Каховського району

5 18413
каховка,гес
Окупаційна маріонеткова влада Кремля в окупованій частині Херсонської області збирається примусово відселяти людей із Каховського району.

Про це пише пропагадистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

"Для вивезення мешканців із Каховського району Херсонської області у зв'язку з високим рівнем воєнної загрози з 6 листопада будуть застосовуватися примусові заходи", - заявили окупанти.

Окупанти Херсонської області розраховують вивезти громадян із 15-кілометрової зони вздовж Дніпра за три дні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують примусове переміщення людей на захопленій частині Херсонщини. Окупаційна адміністрація перенесена до Скадовська, - Генштаб

За словами ставленика Кремля Володимира Сальдо, до 70 тисяч мешканців планують відселити з 15-кілометрової зони біля Дніпра на Херсонщині, і процес уже розпочався.

Нагадаємо, російські окупанти залякують жителів Херсонської області заявами про те, що Україна нібито планує підірвати Каховську ГЕС, але українська влада це спростовує та наголошує, що військові РФ давно замінували греблю й можуть спровокувати затоплення регіону й масштабну екологічну катастрофу.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Коляныч Хараkтерник b2de1b42
    Переживём.. главное - понимание того, что очень скоро, касап будет загнан в свою резервацию.... и чем больше касап будет ***********, тем ближе эта резервация будет к полярному кругу..
  • Elvis2
    Після перемоги виселяти русотварин з европейської частини мордору в побережжя північно-ледовитого океану, як створюючих террористичну небезпеку Україні і створення буферної зони.
  • Володимир Логойда
    Надо поучиться у русских в этом плане . . .

    Когда они наступали, нам тоже следовало устраивать тотальную эвакуацию всего и вся - людей, материальных ценностей, документов. Всё минировать и жечь. Выжженую землю оставлять уродам. А так мы им оставили, что отжимать + наших же граждан, чтобы над ними издеваться, мобилизировать, насиловать, убивать, грабить . . . А была бы выжженая и заминированная земля - и зачем бы им такой "приз" был бы ?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини