США не бачили підтверджень, що Китай і КНДР могли надавати зброю Росії, - Пентагон

Китай не надавав зброї або іншої мілітарної підтримки Росії, немає також ознак, що Північна Корея забезпечувала такі поставки, однак кремль досі шукає різні можливості для отримання зброї від інших країн, як він робить це з Іраном.

Такий коментар озвучив 1 листопада під час брифінгу речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наразі ми не бачили жодних ознак того, що Китай постачав або збирається постачати будь-які (військові. – Ред.) засоби Росії", - зауважив представник Пентагону на запитання журналістів.

Водночас, він підтвердив, що в Сполучених Штатах обізнані про звернення Росії, зокрема, до Північної Кореї щодо надання зброї та боєприпасів. Однак, за його словами, принаймні, публічно в Пхеньяні відмовили Росії.

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"Але, за нашими оцінками, Росія надалі шукає способи, як отримати зброю з КНДР, а також з Ірану", - додав речник Міністерства оборони США.