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Ворожа пропаганда атакує ІТ-систему ситуаційної обізнаності ЗСУ, - Міноборони

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пропаганда,фейк
Розпочалася нова хвиля інформаційної атаки на систему ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські пропагандистські ресурси розпочали нову інформаційно-психологічну операцію ворога (ІПСО), шириться інформація про нібито злам системи ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України. Ця ІПСО розпочата ворогом саме зараз невипадково, адже нещодавно оновлена версія цієї системи була успішно представлена на щорічній конференції експертів та розробників NATO Tide Sprint", - йдеться в повідомленні.

Ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам та доступ до її даних.

Міністерство оборони України повідомляє, що система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, несанкціонованих проникнень не зафіксовано.

"Міністерство оборони України усвідомлює, що інформаційні системи та інструменти, які застосовують наші захисники, є стратегічною ціллю для ворога, як і критична або енергетична інфраструктура країни. Водночас оборонне відомство констатує, що ця ІПСО ворога є провальною", - наголошується в повідомленні.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Та все ОК .! З джокера в тг каналах ржуть самі ж кацапи . Розуміють що він бреше .. .
  • MrStepanovM
    соснули ***** вот и пенятся, если б вправду взломали молча бы юзали
  • Berrimor Cute
    пользовательский доступ к окошку ввода кода двухфакторной авторизации)
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