Ворожа пропаганда атакує ІТ-систему ситуаційної обізнаності ЗСУ, - Міноборони

Розпочалася нова хвиля інформаційної атаки на систему ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські пропагандистські ресурси розпочали нову інформаційно-психологічну операцію ворога (ІПСО), шириться інформація про нібито злам системи ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України. Ця ІПСО розпочата ворогом саме зараз невипадково, адже нещодавно оновлена версія цієї системи була успішно представлена на щорічній конференції експертів та розробників NATO Tide Sprint", - йдеться в повідомленні.

Ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам та доступ до її даних.

Міністерство оборони України повідомляє, що система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, несанкціонованих проникнень не зафіксовано.

"Міністерство оборони України усвідомлює, що інформаційні системи та інструменти, які застосовують наші захисники, є стратегічною ціллю для ворога, як і критична або енергетична інфраструктура країни. Водночас оборонне відомство констатує, що ця ІПСО ворога є провальною", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: Міноборони щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік, - Резніков