Туреччина продовжить виконувати "зернову угоду" попри демарш РФ, - міністр оборони Акар

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Анкара продовжить виконувати Чорноморську зернову ініціативу так само, як і робила це до оголошення Росією призупинення участі в ній.

Про це Акар сказав на пресконференції у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Одразу після підписання домовленості ціни на зерно значно впали. Ми прагнемо, щоб так було й надалі. Ми, як Туреччина, виконували й будемо виконувати свої зобов’язання в цьому відношенні", – зазначив він.

Глава турецького Міноборони повторив, що Анкара веде переговори з українською та російською стороною щодо повноцінного відновлення дії "зернової угоди".

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