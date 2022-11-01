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Туреччина продовжить виконувати "зернову угоду" попри демарш РФ, - міністр оборони Акар

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акар,хулусі
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Анкара продовжить виконувати Чорноморську зернову ініціативу так само, як і робила це до оголошення Росією призупинення участі в ній.

Про це Акар сказав на пресконференції у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Одразу після підписання домовленості ціни на зерно значно впали. Ми прагнемо, щоб так було й надалі. Ми, як Туреччина, виконували й будемо виконувати свої зобов’язання в цьому відношенні", – зазначив він.

Глава турецького Міноборони повторив, що Анкара веде переговори з українською та російською стороною щодо повноцінного відновлення дії "зернової угоди".

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Баритон Саша
    Та розхерачте той плачевний чорноморський флот.
  • Коляныч Хараkтерник b2de1b42
    Просто на дипилов внимание обращать не будут.
  • Trevo Trow
    Там де не хотіли вчити українську на території України, тепер смокчуть хер. Здавлося б, який зв'язок, буряте?
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