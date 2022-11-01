Пентагон обговорює зі SpaceX забезпечення України супутниковими комунікаціями

Міністерство оборони США підтвердило, що продовжує переговори, в тому числі з компанією SpaceX та іншими виробниками, щодо можливостей для забезпечення потреб України у послугах супутникових комунікацій.

Про це заявив під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо обговорювати потреби України в послугах супутникового зв’язку із самою Україною й компаніями, такими, як SpaceX, та іншими", - зазначив представник Міністерства оборони США.

Пентагон поки не може анонсувати будь-яких потенційних контрактів або майбутніх домовленостей.

Водночас Райдер нагадав, що минулої п’ятниці Пентагон оголосив про поставку в Україну чотирьох антен типу Satcom, щоб забезпечити потреби супутникового зв’язку.

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