США виділили Україні $55 млн допомоги для відновлення теплоінфраструктури, - Держдепартамент

Уряд Сполучених Штатів виділив $55 мільйонів із фондів USAID на ремонт та підтримання роботи інфраструктури теплопостачання в Україні, а також додаткову допомогу Держдепартаменту США для розмінування визволених територій.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про новий пакет у розмірі $55 мільйонів доларів США, щоб допомогти Україні відремонтувати та підтримати роботу інфраструктури теплопостачання в 19 регіонах України, що охоплює до семи мільйонів українців" - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

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Крім того, за його словами, допомога USAID передбачає відправку понад 1600 генераторів, систем очищення води та іншого обладнання, необхідного для обігріву.

"За останні 36 годин Росія випустила майже 100 ракет по об’єктах водо- та енергопостачання в Україні. Зі зниженням температури ці російські атаки, які мають на меті збільшення страждань простих людей, є особливо огидними", - зауважив офіційний представник Держдепу.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати "залишаються відданими перемозі суверенної, незалежної України" та працюють над поставкою систем ППО, щоб українські сили могли надалі відбивати ракетні атаки РФ.

Крім того, Прайс повідомив, що Держдепартамент США виділив $47,6 мільйона доларів компанії в Каліфорнії для надання термінової гуманітарної допомоги з розмінування українських територій, охоплених агресивною війною РФ.