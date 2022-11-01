Витіснення окупантів за межі кордону України не означатиме кінець війни, - Кислиця

Розгрому та вигнання російських окупантів із території України буде мало, щоб завершити війну: вона, можливо, закінчиться зі зміною режиму у РФ.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

На думку дипломата, "не означатиме кінець війни перемога на території України, повний розгром російських сил, витіснення їх за межі кордону, визнаної усім світом".

"Якщо не буде проведено депутинізацію режиму у РФ, ми постійно житимемо в напрузі під загрозою повторення військової інтервенції", – пояснив Кислиця.

"Єдиний правильний шлях" для відповіді на потенційну загрозу, яка й надалі виникатиме з боку РФ, дипломат вбачає "на найближчі десятиліття":

у вступі України в НАТО;

у повній інтеграції в Євросоюз;

у подальшій розбудові "надзвичайно міцних" Збройних сил;

у зміцненні економіки.

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