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Витіснення окупантів за межі кордону України не означатиме кінець війни, - Кислиця

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кислиця
Розгрому та вигнання російських окупантів із території України буде мало, щоб завершити війну: вона, можливо, закінчиться зі зміною режиму у РФ.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

На думку дипломата, "не означатиме кінець війни перемога на території України, повний розгром російських сил, витіснення їх за межі кордону, визнаної усім світом".

"Якщо не буде проведено депутинізацію режиму у РФ, ми постійно житимемо в напрузі під загрозою повторення військової інтервенції", – пояснив Кислиця.

"Єдиний правильний шлях" для відповіді на потенційну загрозу, яка й надалі виникатиме з боку РФ, дипломат вбачає "на найближчі десятиліття":

  • у вступі України в НАТО;
  • у повній інтеграції в Євросоюз;
  • у подальшій розбудові "надзвичайно міцних" Збройних сил;
  • у зміцненні економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії, - Кислиця. ІНФОГРАФІКА

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Ірландія
    *репараціі та суд над винними в порушені правил війни
  • ПравдаЛюбка
    .
  • Инь Янь f32f1b38
    Тільки повна дімілітарізація, денацифікація та декацапізація! Більше такої країни як росія немає існувати взагалі - лише московія та московити на розвалинах московської області, заборонити використання слів руський, росіянин та похідних, русами мають право називатись лише Українці як прямі нащадки та за власним бажанням
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