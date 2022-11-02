Цього тижня можливі позитивні новини щодо обмінів, - Лубінець

Поки українська влада не поверне абсолютно всіх наших співгромадян з російського полону як цивільних заручників, так і військовополонених, робота щодо обмінів не буде виконаною до кінця.

Про це в ефірі телемарафону заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це (обміни. - Ред.) - тривалий процес, але наша задача - повернути абсолютно всіх. Поки ми всіх не повернемо - як цивільних, так і військовополонених - наша робота не буде виконаною до кінця. Тому, повірте, ми всі цим постійно займаємося - процесом перемовин", - сказав Лубінець.

За словами українського омбудсмена, цим процесом займаються усі, хто входить у Координаційний штаб з поводження із військовополоненими, усі, хто бере участь у перемовинах щодо повернення військовополонених та цивільних заручників в Україну, у тому числі й Президент України Володимир Зеленський, і голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Лубінець уточнив, що Україна неодноразово порушувала перед РФ питання щодо того, аби відійти від практики точкових обмінів і перейти до обміну "всіх на всіх".

"Поки РФ від цього відмовляється. Чому - складно сказати. Напевно, таким чином вони залишають за собою право десь розтягувати цей процес, десь когось довго погоджувати... І не хочу забігати наперед, але дуже сподіваюся, що дай Боже, і на цьому тижні у нас будуть позитивні новини", - сказав він.