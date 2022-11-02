Відправлення суден "зерновим коридором" відновиться 3 листопада, – Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про продовження "зернової ініціативи" з 3 листопада, посилаючись на підтвердження з боку ООН.

ПРо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"BlackSeaGrainInitiative триває. Очікується, що в четвер, 3 листопада, "зерновим коридором" пройдуть 8 суден із сільгосппродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН", - написав міністр у твіттер в ніч на середу.

Кубраков додав, що 2 листопада також буде проведено перевірки судів у Босфорі.

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