За уточненою інформацією 29 жовтня у Запорізькій області знищено 5 одиниць техніки та 30 окупантів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат російських окупантів 29 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ

У повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, підтверджено знищення складів боєприпасів противника у Запорізькій області 29 жовтня. Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів, було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 - пораненими.

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