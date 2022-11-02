У разі надзвичайної ситуації в Києві розгорнуть близько тисячі пунктів обігріву, - Кличко

Віталій Кличко заявив, що в разі надзвичайних ситуацій взимку в Києві можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для містян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Ми розглядаємо різні сценарії, як можуть розвиватися події. Найгірший сценарій, коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо. Закуплені електрогенератори, зроблені запаси води та все необхідне, щоб ці пункти обігріву приймали людей", – сказав Кличко.

За його словами, такі пункти обігріву облаштують, зокрема, у школах та дитячих садочках. Там люди зможуть зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра на тролейбусних маршрутах Києва працюватимуть автобуси, це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, - Кличко