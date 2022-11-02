Для ідентифікації тіл з поховання під Ізюмом бракує ДНК родичів, - прокуратура

Ідентифікувати особи жертв російської агресії, які були захоронені в лісі під Ізюмом, поки неможливо, не вистачає ДНК-матеріалів від родичів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Харківські експерти відібрали ДНК-матеріали у 450 похованих на масовому цвинтарі в Ізюмі. Проте ідентифікувати всіх загиблих на цей час неможливо. Зразки потрібно співставити з ДНК-зразками родичів загиблих. Наразі необхідні матеріали здали лише 80 осіб", - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що для ідентифікації загиблих або безвісти зниклих організували відбір біологічних матеріалів у жителів Ізюма. Людей закликають прийти до мобільної лабораторії.

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"Відібрання біологічних матеріалів надасть можливість ідентифікувати загиблу особу на будь-якій території України, відповідно до даних, внесених до Єдиної державної бази ДНК", - зазначили у відомстві.

Крім того, здати біоматеріал можна у будь-якому регіоні України, зокрема, і в Харкові (для цього треба звернутися за телефонами 093-497-69-38, 067-952-93-06, 099-270-19-37, 099-777-77-41).

Для тих, хто перебуває за кордоном, у прокуратурі надали рекомендації, як відібрати ДНК-зразок самостійно та надіслати його в Україну.

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