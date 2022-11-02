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Окупований Сєверодонецьк фактично живе в середньовіччі, - керівник ВЦА міста Стрюк

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сєверодонецьк
У більшості жителів окупованого Сєверодонецька немає ні води, ні світла, ні опалення - у місті досить складна гуманітарна ситуація

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо заявив очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.

"Місто живе досить складно - фактично в середньовіччі. Світло є в кількох десятках будинків, а їх там понад сім сотень багатоквартирних. Вода є погодинно І то лиш в кількох десятках будинків старого міста, частково десь в нових районах, але не вище першого-другого поверху. Разом з тим, пошкоджена інфраструктура до такого ступеня, що вода не доходить до користувачів", - заявив він.

За словами Стрюка, в Сєверодонецьку існує дефіцит технічної води.

"Я вже не кажу про опалення, якого немає і нічого окупаційною владою не було зроблено. В цілому гуманітарна ситуація досить складна - я вже не кажу про сміття і будь-які інші блага цивілізації у місті", - підсумував очільник ВЦА міста.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • stels400
    Коли я бачу такі коментарії я чітко розумію що їх пише дебіл.і кончене бидло
    Чому?Тому що армію знищували 30 років .Тому що за 2-3 роки ми не могли ніяк прикрити небо ППО .В нас його не було а захід просто не дав він зараз неохоче дає.І головне Рашка готувалася до війни останні 15 років.Накопичувала резерви в техніці і все було заточине для війни.Якщо хтось начинає бекати то хай відкриє карту і подивиться яка територія рашки почитає який фінансовий був у неї потенціал ,а головне час на підготовку.Але ми всі валимо на Зеленського.Навіть с тим конченим асфальтом.Так вина є в кожного президента.Але не Зеленский здавав ядерку і не зеленскій її 30 років вбивав країну і армію.А ми 30 років поносили цю країну.З нами воює орда і якби не Зеленский в тому сенсі молодість і відкритість навряче нам би захід повірив нашим продажним політикам і наврятче ми вже існували як країна .Тому хто так пише продажне путінське лайно !І прикинь я за нього не голосував але я розумію яка зараз його роль як президента,і я також розумію що ми накої коли до нього вибирали купу лайна .Тому йди на х@й !
  • Voc Vox
    коли почуєте скиглення про недостатню підтримку, просто згадайте ось це ...
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