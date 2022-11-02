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США не мають підтверджень, що Росія перекидає гіперзвукову зброю до Білорусі

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кинджал
У США повідомили, що не мають підтверджень щодо перекидання Росією "Кинджалів" до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі під час брифінгу.

Він додав, що Вашингтон не побачив жодних ознак того, що білоруські військові зацікавлені в тому, щоб вплутуватися у війну в Україні.

"Я не можу підтвердити повідомлення про те, що гіперзвукові ракети було розгорнуто в Білорусі", - сказав Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести "Кинджали", щоб надіслати повідомлення Заходу, - британська розвідка

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Vsevolod Marchenko
    Чомусь в мене довіри до американської (британської) розвідки більше, ніж до ЗЕлупленої ім. свіжоспеченого хенерала Буданова.
  • Odessa_1232
    Иранские ракеты перекинут, они тоже сверхзвуковые
  • PREDATOR PREDATOR
    Навіщо США підігрує москалям? Це не гіперзвукова зброя. Ракета від іскандера, яка причеплена до літака, такою зброєю не являється.
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