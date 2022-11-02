США не мають підтверджень, що Росія перекидає гіперзвукову зброю до Білорусі

У США повідомили, що не мають підтверджень щодо перекидання Росією "Кинджалів" до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі під час брифінгу.

Він додав, що Вашингтон не побачив жодних ознак того, що білоруські військові зацікавлені в тому, щоб вплутуватися у війну в Україні.

"Я не можу підтвердити повідомлення про те, що гіперзвукові ракети було розгорнуто в Білорусі", - сказав Кірбі.

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