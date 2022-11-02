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Китай чинить опір переговорам щодо ядерного стримування, - Пентагон

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Китай не виявив інтересу до обговорення кроків щодо зниження ризику, пов’язаного з ядерною зброєю, заявили у вівторок високопосадовці США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Пентагон заявляє, що Китай проводить значне розширення своїх ядерних сил і рухається до того, щоб до 2030 мати тисячу ядерних боєголовок.

Пекін довгий час чинив опір переговорам з Вашингтоном про контроль над озброєннями, стверджуючи, що Сполучені Штати вже мають набагато більший арсенал.

Олександр Белл, заступник помічника держсекретаря з контролю над озброєннями, заявив Атлантичній раді, що, попри зусилля США, Вашингтон і Пекін досі не розпочали взаємодії з цього питання.

"Як перший крок ми дуже хотіли б поговорити з ними про доктрини один одного, про кризове управління", - сказав Белл.

Також читайте: США не бачили підтверджень, що Китай і КНДР могли надавати зброю Росії, - Пентагон

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Panda Freeav
    Ну а хто до цього призвів? Запитайте обамку.
    Події показали - маєш ядерку, роби шо хоч. Ні оон, на ната нічого не зроблять.
    Коли рашка в 2014 анексувала крим і підтерлась меморандумом, реакція світу яка? Глибока стурбованість.
    Ясно що тепер всі хочуть мати щрнайбільше ядерки, єдина гарантія що психи тебе не чіпатимуть
  • Alfalcon 30b8e09d
    Ну так чого Захід ниє , що наразі Китай відчуває свою вседозволеність
  • Alfalcon 30b8e09d
    Боже ну ви і довбень

    У вас така каша у голові

    Але то не до мене , то до психіатора

    А у перерві від несеня нісенітниці раджу поглянути скількі фірм у ЄС та США належать Китаю
    Бо на профанів що не в темі - не витрачаю час
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