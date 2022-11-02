Китай чинить опір переговорам щодо ядерного стримування, - Пентагон
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Китай не виявив інтересу до обговорення кроків щодо зниження ризику, пов’язаного з ядерною зброєю, заявили у вівторок високопосадовці США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Пентагон заявляє, що Китай проводить значне розширення своїх ядерних сил і рухається до того, щоб до 2030 мати тисячу ядерних боєголовок.
Пекін довгий час чинив опір переговорам з Вашингтоном про контроль над озброєннями, стверджуючи, що Сполучені Штати вже мають набагато більший арсенал.
Олександр Белл, заступник помічника держсекретаря з контролю над озброєннями, заявив Атлантичній раді, що, попри зусилля США, Вашингтон і Пекін досі не розпочали взаємодії з цього питання.
"Як перший крок ми дуже хотіли б поговорити з ними про доктрини один одного, про кризове управління", - сказав Белл.