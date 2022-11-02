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Окупанти вивозять людей автобусами з н.п. Велика Лепетиха на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

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депортація
Російські окупанти продовжують примусове переселення українців із Херсонської області - людей вивозять автобусами та забороняють користуватися приватним транспортом.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Триває примусова так звана "евакуація" цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений.

Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Alex Vassago
    Можу потрапити в бан, але скажу...
    Вчора зателефонував родичам (вони вже давно пенсіонери і переїхали в с.м.т., так сказати "доживати віку").
    Так ось вчора родичку мою "прорвало".
    Почала розповідати про родичів (таких же старперів) що мешкають в Мелітополі. Так ось вони з гордістю (З ГОРДІСТЮ КУРВА)!!! кажуть "...ну ми ж вже в росії".
    Кажуть що тихо спокійно і вони всим задоволені, що кацапи тягнуть газову магістраль для постачання свого газу... Тобто їм не потрібна Україна, їм потрібен дешевий газ і бензин!!
    І таких більшість. Що в Херсонській, що в Запорізькій областях.
    Розумієте?!! Вони вже "русские"!
    Коли я читаю це скиглення "примусово виселяють наших громадян" хочеться бити таких добрих самаритян палицею по голові.
    Немає вже там наших громадян. Вони продалися за паспорт і рублі. А зараз якщо і переживають за щось, так це за те, щоб ВСУ туди не дійшло.
    І це гірка правда.
    Як на мене, після деокупації, без жодних сопель і сентиментів, всіх мешканців піддати фільтрації, а власників російських аусвайсів, депортувати в країну їх громадянства.
    І ні в якому разі не допускати до цього наші продажні суди - все повинні вирішувати військово-цивільні адміністрації.
    Інакше, на перших же повоєнних виборах, ці манкурти виберуть чергового Сальдо...
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..ну і де ті валютні хвойди з Amnesty International?
  • Георгий dbdf6085
    Буде біда, якщо через неділю , тими ж автобусами не почнуть звозити в ваньок із-за уралу і селити в хати. Ось де буде біда. СРСР таке перемішування не раз робив.
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