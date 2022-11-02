Окупанти вивозять людей автобусами з н.п. Велика Лепетиха на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ
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Російські окупанти продовжують примусове переселення українців із Херсонської області - людей вивозять автобусами та забороняють користуватися приватним транспортом.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Триває примусова так звана "евакуація" цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений.
Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону", - йдеться в повідомленні.