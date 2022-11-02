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Вночі та вранці росіяни завдали ударів з РСЗВ по Нікопольщині

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ракета,рф
Вночі та вранці 2 листопада окупанти вкотре тероризували Нікопольщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі та ранком росіяни знову тероризували Нікопольщину.

Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді.

Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч минула без "прильотів" і на цю хвилину спокійно.

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Автор: Наталя Джума

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