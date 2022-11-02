Уночі ЗСУ збили 12 із 13 іранських дронів-камікадзе

У ніч із вівторка на середу, 2 жовтня, ворог атакував Україну зі східного напрямку дронами-камікадзе "Shahed-136", майже всі збиті українською авіацією та ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"12 із 13-ти боражуючих боєприпасів знищені протиповітряною обороною у східних і центральних областях держави", – сказано в повідомленні.

Військові уточнили, що 6 БПЛА збиті зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід".

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Ще 6 – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" із притягненням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ і Сил територіальної оборони України.