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Уночі ЗСУ збили 12 із 13 іранських дронів-камікадзе

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дрони,іранські
У ніч із вівторка на середу, 2 жовтня, ворог атакував Україну зі східного напрямку дронами-камікадзе "Shahed-136", майже всі збиті українською авіацією та ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"12 із 13-ти боражуючих боєприпасів знищені протиповітряною обороною у східних і центральних областях держави", – сказано в повідомленні.

Військові уточнили, що 6 БПЛА збиті зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід".

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Ще 6 – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" із притягненням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ і Сил територіальної оборони України.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Anders Steiberg
    Вчера А. Арестович сказал что российская сторона, агрессор, напавший на суверенное государство, для возобновления Зернового соглашения потребовала от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
    Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота".. )
    Умора! Это если бы Гитлер во время 2ВОВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным он больше не будет".. ))
  • vigo
    Это из той же оперы, что и 500 тонн взрывчатки на подводном дроне длиной 6 метров..
  • Rostyslav Komarnytsky
    "Із притягненням" мається на увазі "із залученнням"? Притягати можна до відповідальності, а залучати до якогось процесу. Нє?
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