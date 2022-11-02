Китай про обстріли України: Закликаємо до деескалації

У Міністерстві закордонних справ Китаю знову закликали до "стриманості та діалогу", коментуючи ракетні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі України.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Журналіст звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін назвав обстріли інфраструктури "відповіддю" за атаки на Чорноморський флот і запитав, чи вважає Китай, що обстріл цивільних об'єктів є "захистом законних інтересів безпеки Росії".

За словами Ліцзяня, "в нинішніх обставинах усім сторонам необхідно зберігати спокій та виявляти стриманість".

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"Потрібно заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню української кризи, та спільно працювати над деескалацією", - сказав речник китайського МЗС.