США запустили програму з розмінування України вартістю $47,6 млн

Державний департамент США виділив $47,6 млн американській компанії Tetra Tech, Inc. для надання допомоги Україні в розмінуванні території.

Про це американське зовнішньополітичне відомство повідомило в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Державний департамент США виділив $47,6 млн компанії Tetra Tech, Inc. для надання невідкладної гуманітарної допомоги з розмінування Україні в умовах жорстокої агресивної війни з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Ця програма є частиною оголошеної у серпні допомоги у розмінуванні на суму $91,5 млн.

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Нагадаємо, на початку серпня Держдеп США схвалив виділення коштів на підтримку розмінування українських територій. Кошти підуть на фінансування 100 груп саперів, які працюватимуть "у районах, де є найбільша кількість забруднення" протягом наступного року, а також забезпечення їх необхідним обладнанням.