У центрі та на півночі України 2 листопада на кілька годин відключатимуть світло, - "Укренерго"

Компанія "Укренерго" з ранку 2 листопада ввела в дію графіки погодинних відключень в центральному та північному регіонах країни.

Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Світло відключатимуть в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, а також у Києві.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго). Посилання на сайти обленерго є тут і тут.

Відключення розраховані на скорочення споживання до 250 МВт. Якщо Укренерго скаже скорочувати споживання більше ніж на 250 МВт, відключення ставатимуть екстреними - в такому разі графік не діє.

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