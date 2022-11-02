Про проліт ракети чи дрона повідомляйте на "102", - поліція

Громадяни, які телефонують на номер "102" і надають інформацію про проліт російських ракет чи дронів, допомагають підвищувати ефективність роботи ППО.

Про це на брифінгу сказав голова поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Однією зі складових такої успішної діяльності (ППО. - Ред.) є, в тому числі, участь громадян в інформування про візуальне бачення ракет чи дронів-камікадзе. Ефективно працює спецлінія "102", на яку ми закликаємо громадян повідомляти всю наявну інформацію. Навіть якщо ви тільки чуєте, а не бачите - повідомляйте", - зазначив він.

За словами Нєбитова, в рамках оперативного штабу Київської обласної військової адміністрації налагоджено співпрацю, тож потрібно лише декілька секунд, щоб передати інформацію за дзвінком на "102", і її отримає не лише командування Повітряних Сил, а й ті, хто безпосередньо збиває дрони та ракети.

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"Ми не завжди бачимо на радарах, ворог використовує маскування, тому допомога людей тут вкрай важлива... За кожним прольотом ми отримуємо близько 20-40 дзвінків від людей, що дає нам - а головне військовим - зрозуміти напрямок руху, яким об’єкт рухається, і як ефективно протидіяти цим явищам", - пояснив Нєбитов.