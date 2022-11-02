За добу на Харківщині окупанти поранили шість мирних мешканців, одна людина підірвалася на міні

Російські окупанти продовжують терор мирного населення міст і сіл Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти обстрілюють міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

У Куп'янському районі поранення дістала 25-річна мати та двоє дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані. Також було госпіталізовано чоловіків 76 та 62 років.

У Чугуївському районі постраждав 70-річний чоловік.

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Вчора біля села Липці Харківського району підірвався на міні 73-річний чоловік.