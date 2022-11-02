Унаслідок російських обстрілів у двох районах Миколаївщини пошкоджено житлові будинки

Російські війська вранці 2 листопада в черговий раз завдали удару по Миколаївській області. Внаслідок обстрілів у двох районах пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 6 ранку окупанти вдарили по Миколаївському району, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Первомайської громади. Постраждалих немає.

Окрім того, о 03:45 під обстріл потрапив населений пункт Широківської громади у Баштанському районі. Унаслідок влучення боєприпасів та їх уламків виникло загоряння одного будинку. Також влучення були в раніше зруйновані будівлі. Обійшлося без постраждалих.

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