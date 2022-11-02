Один з дронів-камікадзе влучив в об’єкт інфраструктури на Черкащині

Уночі, 2 листопада, Росія атакувала дронами-камікадзе "Shahed-136" Черкаську область. Один влучив в об’єкт інфраструктури

Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Усю ніч ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два "шахеди" збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури. На щастя, люди не постраждали. І це найголовніше", - написав Табурець.

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Як повідомлялося, вночі 2 листопада Збройні сили України збили 12 з 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.