Додаткові сили США залишаться у Польщі, - Білий дім
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Кірбі зазначив, що США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу.
"Саме тому президент Байден відправив додаткові 20 тисяч американських військових до Європи, і тепер ми запровадили процедуру, за якою вони можуть залишатися там на ротаційній основі принаймні в осяжному майбутньому", - сказав Кірбі, додавши, що це було відповіддю на зміни ландшафту безпеки в Європі.
Він наголосив на прихильності США спільній обороні в рамках НАТО.
"Незалежно від того, чи йдеться про гіперзвукові ракети чи іншу зброю, ми дуже серйозно ставимося до зобов’язань за статтею 5", - сказав він.
Кірбі відповідав на запитання про розміщення Росією гіперзвукових ракет у Білорусі. Він сказав, що Білорусь підтримувала, постачала та приймала російські війська ще до часу вторгнення в Україну. "Однак ми не бачимо жодних ознак того, що самі білоруси зацікавлені у втягуванні у війну в Україні", - сказав він.