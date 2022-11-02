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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 73 270 осіб (+800 за добу), 1438 БПЛА, 2714 танків, 1733 артсистеми, 5525 броньованих машин

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оос,техніка
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 73 270 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно становлять:

особового складу 73270 (+800) осіб ліквідовано,

танків  ‒ 2714 (+16) од,

бойових броньованих машин  ‒ 5525 (+24) од,

артилерійських систем – 1733 (+3) од,

РСЗВ – 387 (+4) од,

засоби ППО ‒ 198 (+1) од,

літаків – 277 (+1) од,

гелікоптерів  – 258 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1438 (+23),

крилаті ракети ‒ 397 (+0),

кораблі ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од,

спеціальна техніка  ‒ 154 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 73 270 осіб (+800 за добу), 1438 БПЛА, 2714 танків, 1733 артсистеми, 5525 броньованих машин 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    нихера себе, аж 800 сутки
  • Ірландія
    Такими темпами до Нового року буде 100 000
  • xander 9cf28439
    чмоби масово пішли на добриво
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