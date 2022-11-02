Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 73 270 осіб (+800 за добу), 1438 БПЛА, 2714 танків, 1733 артсистеми, 5525 броньованих машин
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 73 270 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно становлять:
особового складу 73270 (+800) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2714 (+16) од,
бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24) од,
артилерійських систем – 1733 (+3) од,
РСЗВ – 387 (+4) од,
засоби ППО ‒ 198 (+1) од,
літаків – 277 (+1) од,
гелікоптерів – 258 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),
крилаті ракети ‒ 397 (+0),
кораблі ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 154 (+0).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.