Шість дронів-камікадзе знищили вночі на підльоті до Києва
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Підрозділи протиповітряної оборони в ніч на 2 листопада знищили на підльоті до Києва шість дронів-камікадзе Shahed-136.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Київська міська військова адміністрація повідомила в телеграмі.
"Вночі силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони та підрозділів, які безпосередньо обороняють об’єкти на підльоті до столиці знищено 6 "Шахедів", — ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, уночі 2 листопада Збройні сили України збили 12 із 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.