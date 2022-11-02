Запорізьку АЕС "переводять під юрисдикцію Росенергоатому", - окупанти
3 68916
Росіяни в тимчасово захопленому Енергодарі "переводять під юрисдикцію Росенергоатому" Запорізьку атомну електростанцію.
Про це російським пропагандистам заявив голова окупаційної "адміністрації" Олександр Волга, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Після приходу експлуатуючої організації з РФ почалася робота з інтеграції станції та самого персоналу до юрисдикції "Концерну Росенергоатому"", - сказав він.
За словами Волги, штатна чисельність ЗАЕС становить 11 тисяч осіб. Частина з цих людей залишилася працювати на станції, забезпечуючи життєдіяльність захопленої росіянами АЕС.