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Кораблі під нашим прапором продовжать рух "зерновим коридором", - міноборони Туреччини

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акар
У рамках Чорноморської зернової ініціативи немає проблем із виходом суден під прапором Туреччини, вони продовжуватимуть виходити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини, про це сказав журналістам очільник цього міністерства Хулусі Акар.

"Станом на вчорашній день судна, які вийшли з українських портів і йдуть морем, продовжують свій шлях. Немає проблем із виходом суден під прапором Туреччини. Вони продовжуватимуть виходити", - заявив міністр оборони.

Акар зазначив, що з портів України вже вивезено понад 10 млн тонн продовольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина продовжить виконувати "зернову угоду" попри демарш РФ, - міністр оборони Акар

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Павел Гусев 72100917
    Так вот оказівается как по турецки звучит: "Русский военный корабль - иди НА}{\/Й!"
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Судно под флагом государства формально является территорией этого государства. Так что таки обсерется.
  • Vsevolod Marchenko
    Та всереться він в чумайдан і нічого не зробить. Турки в Чорному морі сильніші за росіську на порядок. Та до того, не треба забувати, що Туреччина член НАТО, а на базі ВПС Інджилик зберігаються ядерні боєголовки США.
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