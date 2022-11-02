Кораблі під нашим прапором продовжать рух "зерновим коридором", - міноборони Туреччини

У рамках Чорноморської зернової ініціативи немає проблем із виходом суден під прапором Туреччини, вони продовжуватимуть виходити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини, про це сказав журналістам очільник цього міністерства Хулусі Акар.

"Станом на вчорашній день судна, які вийшли з українських портів і йдуть морем, продовжують свій шлях. Немає проблем із виходом суден під прапором Туреччини. Вони продовжуватимуть виходити", - заявив міністр оборони.

Акар зазначив, що з портів України вже вивезено понад 10 млн тонн продовольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина продовжить виконувати "зернову угоду" попри демарш РФ, - міністр оборони Акар