Зранку росіяни атакували Одещину трьома ракетами - вони були знищені силами ППО, - ОК "Південь"

Російська авіація на світанку 2 листопада атакувала Одещину трьома ракетами Х-59 - вони були знищені підрозділами української Протиповітряної оборони.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Одеську міськраду в телеграмі.

У повідомленні зазначається: "На світанку по Одещині ворог спрямував три крилаті ракети Х-59.

З напрямку Чорного моря, з літаків Су-30, ворог намагався атакувати південь області.

Всі ракети збито силами протиповітряної оборони над морем".