Росіяни будують біля сховища ядерного палива ЗАЕС невідому споруду

Державна інспекція ядерного регулювання вимагає обмежити роботу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) на Запорізькій атомній електростанції через незаконне будівництво, яке розпочали росіяни.

Про це повідомили у відомстві, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ДІЯРУ виявила порушення вимог законодавства України, норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ССВЯП, яке є однією із семи ядерних установок на ЗАЕС. Мова про самовільне будівництво невідомої споруди, яке розпочали росіяни.

В інспекції наголошують, що такі дії є порушенням ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки "Запорізька АЕС" та порушенням вимог до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки.

"До усунення вищезазначених порушень, відповідно до ст. 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки", затвердженого Постановою КМУ від 13.11.2013 №824 та Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, Держатомрегулювання вимагає обмежити експлуатацію ССВЯП Запорізької АЕС", - повідомляє ДІЯРУ.

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Інспекція заборонила виконання будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт в обсязі реконструкції та модернізації ССВЯП. Крім того, ДІЯРУ доручила НАЕК "Енергоатом" вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров'я персоналу, охорони навколишнього природного середовища.