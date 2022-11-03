Schneider Electric представляє APC Smart-UPS Ultra, найменше і найлегше однофазне ДБЖ потужністю 3 кВт і 5 кВт на ринку (реклама)

Перше в галузі однофазне джерело безперебійного живлення (UPS) від Schneider Electric, з функціями інтелектуального моніторингу електромережі, що забезпечує більшу потужність та гнучкість.

APC Smart-UPS Ultra має до 2,5 разів більшу потужність і вдвічі меншу вагу та розмір, ніж аналогічні рішення, забезпечує більше потужності в меншому просторі, звільняючи цінний ІТ-простір для периферійних застосувань.

Літій-іонна технологія означає менше часу та витрат на обслуговування батареї.

Гнучкі варіанти монтажу, включаючи вертикальне встановлення, монтаж в стійку, на стіну або стелю, дозволяють розмістити його таким чином, щоб забезпечити більше місця для ІТ-обладнання.

Хмарний моніторинг EcoStruxure™ Ready оптимізує продуктивність і забезпечує моніторинг ДБЖ у будь-який час і в будь-якому місці.

3 листопада 2022 р. – Schneider Electric™, лідер у галузі цифрової трансформації управління енергією та автоматизації, представляє в Європі APC™ Smart-UPS™ Ultra, перше в галузі однофазне джерело безперебійного живлення (UPS) потужністю 3 кВт 1U і 5 кВт 2U. Розроблене для забезпечення більшої потужності, гнучкості та інтелектуального моніторингу при мінімальній площі, APC Smart-UPS Ultra дозволяє ІТ-фахівцям і постачальникам рішень вирішувати багато проблем із розгортанням ІТ-інфраструктури в розподілених периферійних обчислювальних середовищах і на периферії.

За даними IDC, глобальний ринок периферійних обчислень стикається зі значним зростанням та щороку зростатиме на 12,5% до приблизно 250,6 мільярдів доларів у 2024 році. Поширення цифрових технологій й інтелектуальних додатків потребує збільшення обчислювальних ресурсів, мереж і сховищ, які є локалізованими та знаходяться в безпосередній близькості, щоб забезпечити критично важливі бізнес-процеси та можливості, які залежать від мережевого підключення до хмари. Тим не менш, налаштування, розгортання та підтримка допоміжної ІТ-інфраструктури для кількох територіально рознесених сайтів супроводжується унікальними завданнями.

З APC Smart-UPS Ultra компанія Schneider Electric виводить на ринок своє найменше за розміром, найдосконаліше однофазне ДБЖ, яке забезпечує гнучкість установки в будь-якому місці та заощаджує загальну вартість володіння без шкоди для потреб підприємств у захисті електроенергії.

"Щоб задовольнити цифрові потреби майбутнього, локальні, регіональні та хмарні центри обробки даних повинні бути розроблені таким чином, щоб вони були надійними, екологічними, ефективними та адаптованими. Компанія Schneider Electric продовжує впроваджувати інновації та реагувати на потреби клієнтів, представивши APC Smart-UPS Ultra", - зазначив Володимир Дохленко, директор Secure Power (APC) Schneider Electric в Україні. "Перше у своєму роді APC Smart-UPS Ultra змінює визначення однофазного ДБЖ, відтепер воно легше і потужніше завдяки напівпровідниковій технології нового покоління. Крім того, воно використовує літій-іонну технологію для живлення розподілених ІТ та периферійних обчислювальних центрів, щоб забезпечити наше цифрове життя."

APC Smart-UPS забезпечує більше потужності в меншому просторі

При створенні розподілених ІТ та периферійних середовищ не останнє місце займає питання фізичного простору, при цьому перевага приділяється максимізації квадратних метрів, ефективній експлуатації простору для оптимізації ІТ-систем і підвищення прибутку.

Компактна конструкція APC Smart-UPS Ultra забезпечує більше потужності, займаючи менше місця в ІТ-системі, забезпечуючи гнучкість при встановленні та щільність потужності, необхідної як сьогодні, так і в майбутньому. Компактний дизайн ДБЖ на 50% менший і легший за аналогічні рішення ДБЖ на ринку сьогодні. APC Smart-UPS Ultra пропонує гнучкі варіанти кріплення, включаючи монтаж в стійку, вертикальне встановлення або настінне/стельове кріплення, тож його можна розмістити в стороні, щоб у стійці було більше місця для ІТ.

Літій-іонна батарея забезпечує нижчу загальну суму володіння впродовж 10 років, зменшуючи кількість сервісних візитів

Ефективне управління електроживленням має вирішальне значення для будь-якого ІТ-середовища, але регулярне та ефективне технічне обслуговування обладнання для захисту живлення, наприклад ДБЖ, особливо на кількох розподілених майданчиках, може вимагати постійних значних інвестицій в операційні витрати.

Літій-іонна батарея APC Smart-UPS Ultra працює в три рази довше, ніж традиційне ДБЖ з живленням від свинцево-кислотних акумуляторів (VRLA), і не потребує заміни при нормальних умовах експлуатації. Це дозволить уникнути дорогої заміни батареї, плати за роботу та обслуговування та сервісних візитів протягом усього терміну служби ДБЖ. Отже, APC Smart-UPS Ultra знижує загальну вартість володіння впродовж 10 років і постачається з 5-річною гарантією.

EcoStruxure Ready APC Smart-UPS Ultra забезпечує кращу видимість у будь-який час і в будь-якому місці

Недостатність персоналу або відсутність персоналу на місці робить управління, технічне та сервісне обслуговування, зокрема перевірку обладнання, заміну батарей, заміну несправного обладнання обтяжливим, особливо якщо об’єкти дуже розподілені та географічно розосереджені.

Оскільки APC Smart-UPS Ultra підтримує технологію EcoStruxure™ Ready, це дозволяє здійснювати хмарний моніторинг, надавати рекомендації на основі даних для оптимізації продуктивності та забезпечувати видимість кількох пристроїв ДБЖ, де б ви не були. Підключення доступне через порт Ethernet або вбудований мережевий порт, а веб-портал EcoStruxure Ready APC Smart-UPS надає автоматичні настроювані сповіщення щодо працездатності ДБЖ, щоб спростити профілактичне обслуговування, зменшити час простою та скоротити середній час ремонту.

APC Smart-UPS Ultra доступне у Європі. Щоб дізнатися більше про APC Smart-UPS Ultra, відвідайте цю веб-сторінку.

Про EcoStruxure

EcoStruxure™ — це наша відкрита, сумісна системна архітектура та платформа з підтримкою Інтернету речей. EcoStruxure забезпечує підвищену цінність безпеки, надійності, ефективності, стабільності та можливості підключення для наших клієнтів. EcoStruxure використовує досягнення в області Інтернету Речей, мобільності, датчиків, технології хмари, аналітики та кібербезпеки для впровадження інновацій на всіх рівнях. Це включає підключені продукти, Edge Control, а також програми, аналітику та послуги, які підтримуються програмним забезпеченням життєвого циклу клієнта. EcoStruxure™ було розгорнуто на майже 500 000 об’єктах за підтримки понад 20 000 розробників, 650 000 постачальників послуг і партнерів, 3 000 комунальних служб, об’єднуючи понад 2 мільйони активів під керуванням.

Від консалтингу з питань енергетики та сталого розвитку до оптимізації життєвого циклу ваших операційних систем - ми пропонуємо послуги по всьому світу, щоб задовольнити потреби вашого бізнесу. Як організація, орієнтована на клієнта, Schneider Electric є вашим надійним порадником, який допоможе підвищити надійність активів, покращити загальну вартість володіння та сприяти цифровій трансформації вашого підприємства в напрямку стійкості, ефективності та безпеки.

Про Schneider Electric

Мета Schneider — надати всім можливість максимально використовувати нашу енергію та ресурси, поєднувати прогрес і сталий розвиток для всіх.

Ми називаємо це Life Is On.

Наша місія — бути вашим цифровим партнером для сталого розвитку та ефективності.

Ми здійснюємо цифрову трансформацію, інтегруючи провідні світові технологічні та енергетичні технології, продукти, засоби керування, програмне забезпечення та послуги, що підключають кінцеву точку до хмари, протягом усього життєвого циклу, забезпечуючи інтегроване управління компанією для будинків, центрів обробки даних, інфраструктури та промисловості.

Ми є найбільш локальною з глобальних компаній. Ми є прихильниками відкритих стандартів і екосистем партнерства, які пристрасно ставляться до наших спільних цінностей "Значущий цілі", "Включеності" та "Розширених можливостей".

www.se.com/ua

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