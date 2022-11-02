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Вулицю Клари Цеткін у Києві перейменували на Дніпрової Чайки

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перейменування
В Оболонському районі столиці вулицю Клари Цеткін перейменували на вулицю Дніпрової Чайки.

Про це повідомили в Київській міськраді, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці вже перейменовано понад 150 міських об‘єктів, назви яких пов'язані з росією та її сателітами, зокрема вулицю Клари Цеткін - на Дніпрової Чайки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Клари Цеткін до переліку міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ або її сателітами. Вулиця Клари Цеткін була названа на честь діячки німецького та міжнародного комуністичного робітничого руху.

Наголошується, що з метою деколонізації столичної топоніміки шляхом рейтингового електронного голосування в додатку "Київ Цифровий" було обрано нову назву цієї вулиці.

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Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 7 723 голоси, набрала пропозиція - Дніпрової Чайки. Нова назва запропонована на честь української письменниці Дніпрової Чайки (справжнє ім’я Людмила Олексіївна Василевська-Березіна).

Відтак, за результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування вулиці Клари Цеткін на Дніпрової Чайки.

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У Київраді нагадують, що зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Myko
    Українська письменниця Дніпрова Чайка і є тим Героєм, але культурного фронту 100-річної національно визвольної війни.

    Казки «https://www.youtube.com/watch?v=urWVVEtFw9E Коза-дереза », «https://www.youtube.com/watch?v=a40_muK0iDU Пан Коцький », «Краплі-мандрівниці», «Весна-красна». Твори її для дітей виховують у юних читачів ідею перемоги добра над злом.

    Довгі роки творчі зв'язки єднали Дніпрову Чайку з основоположником української музичної культури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. В. Лисенком . Саме на лібретто Дніпрової Чайки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80 композитор створює свої три дитячі опери, які були написані з https://uk.wikipedia.org/wiki/1888 1888 по https://uk.wikipedia.org/wiki/1892 1892 рр. («Коза-дереза», «Пан Коцький», «Зима і весна»).

    Брала участь у громадському та літературному житті Херсона, створивши активне культурне середовище, куди ввійшла родина Русових - Олександр та Софія, а також Борис Грінченко, Дмитро та Олена Марковичі, Андрій Грабенко-Конощенко та інші. Завдяки херсонській "Громаді" Дніпрова Чайка особисто познайомилася з корифеями української сцени Марією Заньковецькою, Іваном Карпенком-Карим, Миколою Садовським, Павлом Саксаганським.

    У 1903-1904 рр. письменниця співпрацює з організацією допомоги політичним в'язням Херсонської тюрми. Її дім стає місцем зустрічі місцевих політичних діячів та митців. Людмила Василевська потрапляє до списку неблагонадійних, її заарештовують, а потім за нею встановлюється гласний нагляд поліції.
  • Zalet
    Вот это дело. Да ее только за 8е марта нада снять.
    Сколько бабла спустил на этот "праздник"...
  • Zalet
    Цеткин спала с мужиком младше ее на 18 лет, потом снюхалась с Люксембург. Люксембург спала с сыном Цеткин.
    Какой знойный коммунистическмй гадюшник
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