Вулицю Клари Цеткін у Києві перейменували на Дніпрової Чайки

В Оболонському районі столиці вулицю Клари Цеткін перейменували на вулицю Дніпрової Чайки.

Про це повідомили в Київській міськраді, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці вже перейменовано понад 150 міських об‘єктів, назви яких пов'язані з росією та її сателітами, зокрема вулицю Клари Цеткін - на Дніпрової Чайки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Клари Цеткін до переліку міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ або її сателітами. Вулиця Клари Цеткін була названа на честь діячки німецького та міжнародного комуністичного робітничого руху.

Наголошується, що з метою деколонізації столичної топоніміки шляхом рейтингового електронного голосування в додатку "Київ Цифровий" було обрано нову назву цієї вулиці.

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Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 7 723 голоси, набрала пропозиція - Дніпрової Чайки. Нова назва запропонована на честь української письменниці Дніпрової Чайки (справжнє ім’я Людмила Олексіївна Василевська-Березіна).

Відтак, за результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування вулиці Клари Цеткін на Дніпрової Чайки.

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У Київраді нагадують, що зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.