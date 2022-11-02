СБУ затримала державного зрадника, який допомагав окупантам захоплювати підприємства у Куп’янську

Служба безпеки викрила ще одного державного зрадника на звільненій території Харківщини та зібрала беззаперечні докази його добровільної співпраці з ворогом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначається: "Мова йде про 54-річного мешканця регіону, який одним із перших перейшов на бік ворога.

Встановлено, що під час тимчасової окупації регіону він добровільно погодився очолити так званий "Кондрашовский территориальный отдел" окупаційної адміністрації Куп’янського району.

Перебуваючи на "посаді", колаборант особисто сприяв запровадженню окупаційного режиму в регіоні, а також вирішував транспортно-логістичні питання базування загарбників на території громади.

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Крім того, він виявляв українські підприємства, які відмовились від співпраці з ворогом для їх подальшої примусової "перереєстрації" на користь країни-агресора.

Після звільнення Харківщини зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За клопотанням Служби безпеки суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення"

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