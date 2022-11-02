Формат та дата переговорів Ердогана та Зеленського щодо зернової угоди ще обговорюються, - Никифоров

Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з президентом України, щоб "врятувати зернову угоду за посередництва ООН".

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Чавушоглу зазначив, що Туреччина продовжить свої зусилля і закликав всі сторони об'єднатися для подолання операційних проблем.

"Якщо є операційні проблеми, ми повинні подолати їх разом, і ми продовжуємо наші зусилля", - сказав глава турецького дипломатичного відомства.

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"Так, така розмова планується, формат та дата обговорюється", - повідомив "Суспільному" речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Нагадаємо, 29 жовтня Російська Федерація заявила, що припиняє участь у "зерновій угоді" - домовленості про розблокування українських портів, укладеній за посередництва Туреччини та ООН. Причина - нібито атака кораблів Чорноморського Флоту РФ того дня вранці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що блокада зернової угоди - це намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки та Азії. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяви РФ "піаром на голоді" та наголосив, що Росія, швидше за все, збирається постачати зерно, вкрадене з України.

Разом з тим ООН, Туреччина та Україна у рамках "зернової угоди" погодили прохід 14 суден на 31 жовтня. Три судна з українським продовольством вийшли з портів 1 листопада.

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На 2 листопада Україна, Туреччина та ООН вирішили не планувати виходів суден "зерновим" коридором. Пізніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з Зеленським та Путіним щодо "зернової угоди".