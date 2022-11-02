У Білорусі помітили 3 російські МіГ-31К та контейнери на них для ракет "Кинджал", - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У Білорусі на аеродромі в Мачулищах продовжують перебувати три МіГ-31К ВКС РФ, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише норвезьке видання Faktisk

На свіжих супутникових знімках, отриманих Fact Verifiable від Planet Labs, видно три російські літаки МіГ-31К на землі авіабази Мачулищі на південь від Мінська в понеділок о 09:41.

Сама Білорусь не має таких літаків.

Ці ж літаки можна побачити і на супутниковому знімку зранку 18 жовтня.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначає: "На свіжих фото видно три надзвукові винищувачі-перехоплювачі Міг-31К ВКС РФ, які можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" і здатні запускати їх на відстані 2 000 км. Це винищувачі з реєстраційними номерами: RF-92462, RF-92339 та RF-92333"