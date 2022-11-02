Вранці окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, поранено 5 людей
3240
Сьогодні вранці окупанти знову обстріляли м. Вовчанськ.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що внаслідок обстрілів поранено чотирьох жінок та чоловіка.
Крім того, в с. Олександрівка Богодухівського району на міні підірвався та зазнав поранень 37-річний комбайнер під час роботи в полі.
Усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середній.