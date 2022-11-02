Україна 30 років не будувала системи безпеки. Це найбільша помилка, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає найбільшою помилкою української політики за 30 років те, що не було збудовано сильної системи безпеки.

"Ми в Україні протягом 30 років не будували сильної системи безпеки, тому що ми не очікували від них настільки агресивних кроків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики", - сказав він в інтерв'ю чеському телебаченню, опублікованому в середу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначивши, що низка лідерів "підштовхує" Україну до переговорів з Росією, Зеленський розповів: "Не треба мене підштовхувати до переговорів, я не хочу повторення цих помилок. Я думаю, однієї війни для України в цьому столітті достатньо".

Відповідаючи на запитання про можливі компроміси, Зеленський відповів: "Вони мають зробити кроки назад, відступити. Вони можуть чекати, коли ми деокупуємо наші території. Ми втратимо багато людей, і вони втратять багато людей. Це трагедія. І вони можуть відступити за наші кордони, включаючи Крим. І потім вони можуть сказати – давайте шукати... не компроміс, якесь рішення, як жити в найближчі 100 років".

При цьому президент упевнений, що "якщо вони не захочуть віддавати Донбас та Крим, це означає, що війна не завершиться. Тому що ми маємо приклад такого замороженого конфлікту. Вони залишаться, а ми говоритимемо, що це наші території, а вони – що їх. Кожна сторона чекатиме, коли почне їх деокупувати. Це не про мир, це не про закінчення війни".

Відповідаючи на запитання, що він зробить після перемоги, Зеленський сказав: "Після перемоги я поїду до Криму. Я хочу побачити море. Це буде не взимку, що робити на морі взимку?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, - Зеленський