Шойгу вирішив, що військ НАТО на кордоні з РФ стало в 2,5 раза більше
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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що чисельність військ НАТО на кордоні з Росією зросла в 2,5 раза й становить понад 30 тис. осіб.
Про це Шойгу заявив на засіданні спільної колегії військових відомств Росії та Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"У Східній і Центральній Європі, а також у країнах Балтії розгорнуто формування збройних сил позарегіональних держав НАТО.
Створюються нові багатонаціональні батальйонні тактичні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Чисельність угруповання з лютого 2022 року зросла у 2,5 раза і становить понад 30 тисяч осіб, а в найближчій перспективі може ще збільшитися", - заявив Шойгу.
На його думку, НАТО збирається створити біля кордонів РФ повномасштабну систему колективної оборони.