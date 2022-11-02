Новини

Шойгу вирішив, що військ НАТО на кордоні з РФ стало в 2,5 раза більше

5 69241
шойгу
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що чисельність військ НАТО на кордоні з Росією зросла в 2,5 раза й становить понад 30 тис. осіб.

Про це Шойгу заявив на засіданні спільної колегії військових відомств Росії та Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"У Східній і Центральній Європі, а також у країнах Балтії розгорнуто формування збройних сил позарегіональних держав НАТО.

Створюються нові багатонаціональні батальйонні тактичні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Чисельність угруповання з лютого 2022 року зросла у 2,5 раза і становить понад 30 тисяч осіб, а в найближчій перспективі може ще збільшитися", - заявив Шойгу.

Також читайте: 87 тис. мобілізованих росіян вже направили до районів бойових дій, - Шойгу

На його думку, НАТО збирається створити біля кордонів РФ повномасштабну систему колективної оборони.

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    Як там кацапи казали в січні:"на сваєй тєріторіі ми імєєм право пєрємєщать наші вайска"
    Так і НАТО має право розміщувати і переміщувати свої війська на своїй території де і як захоче.
    Чи щось не так?
  • Panda Freeav
    це вже перемога? многохадовочка? путєн всєх переіграл, чи ще нє?
  • Ksenia VB
    Дочекаєшся, що війська НАТО будуть на разії.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини