Вулицю, названу на честь Богуслаєва, перейменували на Хмельниччині

У місті Волочиськ на Хмельниччині вулицю В’ячеслава Богуслаєва, названу на честь президента акціонерного товариства "Мотор Січ", перейменували на Привокзальну.

Про це повідомляє "Суспільне Хмельницький", інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили на засіданні Волочиської міської ради. Всі 18 зареєстрованих депутатів проголосували "за".

У проєкті рішення Волочиської міської ради зазначається, що назву вулиці змінюють за рекомендацією постійних комісій з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту, регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності, земельних відносин, архітектури, будівництва, планування територій, природокористування, благоустрою та екології.

Нагадаємо, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та допомозі державі-агресору. Суд відправив його під варту на 2 місяці.

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