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Вулицю, названу на честь Богуслаєва, перейменували на Хмельниччині

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У місті Волочиськ на Хмельниччині вулицю В’ячеслава Богуслаєва, названу на честь президента акціонерного товариства "Мотор Січ", перейменували на Привокзальну.

Про це повідомляє "Суспільне Хмельницький", інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили на засіданні Волочиської міської ради. Всі 18 зареєстрованих депутатів проголосували "за".

У проєкті рішення Волочиської міської ради зазначається, що назву вулиці змінюють за рекомендацією постійних комісій з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту, регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності, земельних відносин, архітектури, будівництва, планування територій, природокористування, благоустрою та екології.

Нагадаємо, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та допомозі державі-агресору. Суд відправив його під варту на 2 місяці.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Ромарио Гомес
    Гавняний совок.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    А яким боком цей зрадник до міста на Хмельниччині і це ж хтось автор назвати так цю вулицю.
  • Мобильный крематорий
    Ещё и улицу назвали в честь этой гниды?! Встречал мнения, что это чмо конструктор, ученый и тд. Хрень всё это. Мразь поставлена кремлем, чтобы мешать заводу и сливать секреты. Даже намека на пользу оно не принесло заводу.
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