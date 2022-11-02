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Росія та Білорусь готуються до спільних навчань у 2023 році

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навчання,росія,білорусь
Білорусь та Росія розпочали підготовку до проведення спільного оперативного військового навчання "Щит Союзу-2023".

Про це повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Обговоримо основи задуму спільного оперативного навчання Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь "Щит Союзу - 2023", який стане головним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ наступного року", - сказав він під час засідання колегії Міноборони Білорусі та Російської Федерації в режимі відеоконференцзв'язку.

Хренін додав, що під час колегії заслухають доповіді "про основні напрямки протидії спробам фальсифікації історії", а також про стан і напрямки вдосконалення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони.

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Міністр оборони РБ повторив наративи Кремля і Лукашенка про те, що нібито на Білорусь і Росію триває "безпрецедентний тиск і гібридний вплив", а НАТО нібито "вдосконалює військову інфраструктуру біля кордонів Союзної держави".

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Yakov Nemo
    Знаем ,чем эти учения заканчивается, белорусы потом будут рассказывать, что на учениях заблудились
  • Вася Шевченко f77d76ba

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    Поїхали на бетері на бульбашів глянуть. Вони поховалися і а*уевшие сидять!

    https://t.me/truexadnepr/33192

    наші котитки!!! такі рідні!!!
  • Мобильный крематорий
    Уже год без перерыва учатся, учатся, никак не научатся. Свиньи и их подсвинки бряцают оружием. Боятся потерять белорусский балкон.
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