Велика Британія ввела санкції проти ще чотирьох олігархів, які фінансують військову машину Путіна, - глава МЗС Клеверлі

Британський уряд ввів санкції проти чотирьох російських сталеливарних і нафтохімічних магнатів.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Серед тих, хто потрапив під санкції - Олександр Абрамов і Олександр Фролов, яких Великобританія назвала соратниками олігарха Романа Абрамовича, який сам потрапив під санкції на початку цього року.

За повідомленням Міністерства закордонних справ Великої Британії, бізнесменів внесли у список через їхню участь у видобувному, транспортному та будівельному секторах економіки РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці в Лондоні подали позов проти пригожинського "Вагнера" (оновлено)

"Сьогодні ми вводимо санкції проти ще чотирьох олігархів, які покладаються на Путіна у своїх владних позиціях і, своєю чергою, фінансують його військову машину", - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

"Орієнтуючись на цих осіб, ми посилюємо економічний тиск на Путіна і продовжуватимемо це робити доти, доки Україна не переможе", - додав він.

До санкційного списку також потрапив Айрат Шаймієв - сина першого президента Татарстану та співвласника нафтопереробної компанії "ТАЇФ-НК", а також Альберт Шигабутдінов - глава "ТАЇФ".

Нагадаємо, 26 вересня Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. Санкції розширено через проведення РФ псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях.

Також читайте: На руках Путіна - кров як українців, так і росіян, - голова МЗС Великої Британії Клеверлі

28 жовтня стало відомо, що Велика Британія планує повністю припинили імпорт російського скрапленого природного газу починаючи із 2023 року.