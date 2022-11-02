Велика Британія ввела санкції проти ще чотирьох олігархів, які фінансують військову машину Путіна, - глава МЗС Клеверлі
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Серед тих, хто потрапив під санкції - Олександр Абрамов і Олександр Фролов, яких Великобританія назвала соратниками олігарха Романа Абрамовича, який сам потрапив під санкції на початку цього року.
За повідомленням Міністерства закордонних справ Великої Британії, бізнесменів внесли у список через їхню участь у видобувному, транспортному та будівельному секторах економіки РФ.
"Сьогодні ми вводимо санкції проти ще чотирьох олігархів, які покладаються на Путіна у своїх владних позиціях і, своєю чергою, фінансують його військову машину", - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
"Орієнтуючись на цих осіб, ми посилюємо економічний тиск на Путіна і продовжуватимемо це робити доти, доки Україна не переможе", - додав він.
До санкційного списку також потрапив Айрат Шаймієв - сина першого президента Татарстану та співвласника нафтопереробної компанії "ТАЇФ-НК", а також Альберт Шигабутдінов - глава "ТАЇФ".
Нагадаємо, 26 вересня Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. Санкції розширено через проведення РФ псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях.
28 жовтня стало відомо, що Велика Британія планує повністю припинили імпорт російського скрапленого природного газу починаючи із 2023 року.