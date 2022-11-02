США використають усі інструменти, щоб протидіяти постачанню Іраном зброї Росії, - Пентагон
Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу, передає Укрінформ із посиланням на CNN.
"Сполучені Штати використовуватимуть усі відповідні та належні інструменти з нашого інструментарію, щоб викрити і протидіяти постачанню Іраном зброї Росії", - сказав Прайс.
За його словами, США "впродовж місяців націлилися на мережі розповсюдження безпілотних літальних апаратів Ірану", і Вашингтон "завжди шукає засоби, які можуть бути використані для відповіді, такі як санкції та інші фінансові заходи".
"Ми стурбовані тим, що Росія також може прагнути придбати передові озброєння в Ірану, такі як ракети "земля-земля", які майже напевно будуть використані у війні проти України", - заявив Прайс.
Речник Державного департаменту додав, що США рішуче запровадять усі санкції щодо російської та іранської торгівлі зброєю, "щоб ускладнити Ірану продаж зброї Росії".