У Довженко-Центрі призначено нового в.о. генерального директора. Керівника Центру буде обрано на відкритому конкурсному відборі

Сьогодні Держкіно оголосив про призначення нового в.о. генерального директора Довженко-Центру. Відтепер цю посаду обіймає Юлія Каждан – тимчасовий кризовий менеджер. Вона спрямує свою діяльність на усунення недоліків, виявлених під час перевірки Довженко-Центру, а також на те, щоб налагодити фінансово-господарську діяльність підприємства.

Виконувач обов'язків директора Довженко-Центру перебуватиме на посаді не більше трьох із половиною місяців, поки триватиме процедура визначення переможця конкурсного відбору та не братиме участь у конкурсі на посаду керівника Довженко-Центру, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

30 червня 2022 року до сфери управління Держкіно було передано Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка", основним видом діяльності якого є копіювання, тиражування фільмокопій для їх подальшого масового прокату в мережах кінотеатрів в Україні, популяризація, реставрація кіноспадщини, а також збереження архіву фільмофонду України.

Задля виявлення фактичного стану справ органом управління (Держкіно) було проведено перевірку підприємства, за результатами якої встановлено, що негативний фінансовий стан Довженко-Центру вказує на неефективне управління підприємством та неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків. Станом на сьогодні Центр фактично не працює (виробництво кількох десятків фільмокопій є меншим ніж 0,01% від виробничих потужностей), статутну діяльність не виконує, натомість здає 90% державних приміщень в оренду, від чого і отримує дохід (хоч за Статутом є неприбутковим підприємством). Незважаючи на отримання Центром доходів, які мають витрачатися на забезпечення виконання статутних завдань, та фінансування з бюджету (щороку близько 7 млн. грн.) – Центр є збитковим. З огляду на нераціональне використання бюджетних коштів, нерентабельність Центру, руйнацію нерухомого майна, ігнорування вимог законодавства та правомірних вимог органу управління, Агентством ухвалене рішення про зміну виконуючого обов'язки генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка".

Оскільки однією з причин, що мали вплив на роботу Центру та призвели його до нинішнього стану, є тривале незавершення конкурсу із призначення генерального директора підприємства, а продовжити чи завершити попередній конкурс на призначення керівника Довженко-Центру, Держкіно юридичної змоги не має, Агентством також ухвалено рішення про оголошення нового конкурсу на посаду генерального директора підприємства.

У конкурсі на посаду керівника Довженко-Центру зможуть взяти участь усі охочі, які відповідатимуть вимогам, що визначені у статті 21-1 Закону України "Про культуру": " (...) Керівником державного закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки".

Зазначимо також, що якщо Олена Гончарук, яка донині виконувала обов'язки генерального директора Довженко-Центру й залишається зараз на посаді керівниці його Музею кіно, вирішить брати участь у конкурсі на посаду генерального директора підприємства, то саме при оголошеній нині зміні виконувача обов'язків керівника всі конкурсанти матимуть рівні умови для участі.