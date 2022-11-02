Новини

Окупанти використовують Генічеськ як базу для навчання мобілізованих росіян

1 56110
мобілізація
Російські окупанти використовують Генічеськ, який розташований у Херсонській області біля Криму, як базу для навчань мобілізованих військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"В Генічеську зараз перебуває дуже багато військ РФ. Вони почали стягувати туди своїх військових і якраз Генічеськ вони почали першим використовувати як базу навчання для ось цих мобілізованих, які їдуть з РФ", – каже депутат.

"Вони їдуть в Генічеськ, там зупиняються, їх розселяють зараз на Арабатській стрілці, там, де бази відпочинку. Але здебільше туди ближче до Стрілкового. Там вони проводять такі швидкі курси навчання і їх відправляють в сторону фронту, в сторону лівого берега Дніпра і правого берега", – додав він.

Хлань також повідомив, що мобілізованих також відправляють будувати фортифікаційні споруди вздовж річки Дніпро на Херсонщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розміщують військову техніку в с. Таврійське. Людей примусово виселяють з домівок, - Хлань

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Американці, рідненькі, дайте парочку ракет Atacams...
    Ну, ми ж маємо право по рідному Генічеську вдарити.
  • Garry Grant
    Позасирали собою всі курортні міста 🤮
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Кучнее собирайте своих чмобиков чтобы лишний раз боеприпасы не тратить.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини