Нардепи намагатимуться обмежити норми законопроєкту, який імплементує міжнародні рекомендації по боротьбі з відмиванням коштів, - Шабунін

Найближчими днями Верховна Рада буде голосувати в другому читанні урядовий законопроєкт 8008, але деякі поправки до документа винесуть на голосуванняі, аби отримати змогу уникнути надто пильної уваги громадськості.

Про це повідомив у фейсбуці голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Окремі нардепи вирішили використати євроінтеграційний законопроєкт для просування шкурняка.

Найближчими днями парламент буде голосувати в другому читанні урядовий законопроєкт №8008.

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Він імплементує міжнародні рекомендації по боротьбі з відмиванням коштів та мав би виконати одну з вимог надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Так от кілька депутатів подали поправки про скорочення строку перебування у статусі "національного публічного діяча": до трьох років після звільнення або лише коли на посаді.

Міжнародні стандарти вимагають, щоб після звільнення політики залишалися під пильним моніторингом весь час. І саме це дуже не влаштовує окремих депутатів.

Це поправки 16, 19, 22 (Мамка), 31, 32 та 42 (Герасимов). Профільний комітет парламенту відхилив ці поправки, але в залі їх точно будуть ставити на голосування", - вказав він.

Активіст нагадав, що такий підхід шкідливий.

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"Шановні депутати, не можна однією рукою імплементувати стандарти боротьби з відмиванням коштів, а іншою - їх ліквідовувати. Водночас комітет виключив норму, яка б дозволила ретельніший фінмоніторинг олігархів (правку Герасимова 105). Ми в ЦПК з нетерпінням чекаємо голосування цього проєкт Радою", - резюмує Шабунін.