Зрадник Сальдо не сплатив податків на 60 млн грн, - БЕБ

Колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ та екс-нардепа Володимира Сальдо, який в березні погодився на співпрацю з Росією та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області, викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Він не сплатив до бюджету України 60 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники Бюро проаналізували відомості Державної податкової служби та зрозуміли, що прибутки та витрати колишнього нардепа значно різняться.

"Порушник, у період з 2001 по 2022 роки, працював на різних посадах в державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна, а саме на: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки", - йдеться в повідомленні.

Судячи з розрахунків, орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів Сальдо з 2010 по 2018 роки майже на 310 мільйонів гривень, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи.

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"Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 мільйонів гривень від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - наголошують в БЕБ.

Справу розслідують за ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу (ухилення від сплати податків).